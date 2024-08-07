Колишній міністр оборони РФ заявив 6 серпня, що ЗС РФ захопили 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року.

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Колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який тепер обіймає посаду секретаря Ради безпеки Росії, сильно перебільшив успіхи російської армії в Україні. Шойгу заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території з 14 червня 2024 року. Але це неправда. Про це повідомляє ISW.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) виявили докази, які підтверджують, що російські війська захопили майже 290 квадратних кілометрів з 14 червня.

Це стало результатом активного наступу російських військ на Торецькому напрямку. Окупанти активізувалися на цій ділянці фронту в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цьому напрямку з початку 2024 року.

ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки з 14 липня, хоча треба визнати, що російські війська домоглися деяких тактичних успіхів на цих напрямках.

"Російське військове командування неодноразово перебільшувало територіальні успіхи Росії в Україні", — зазначають в ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 серпня, показують, що російські війська просуваються локально на Торецькому напрямку: буквально, бій триває за кожну вулицю на північному заході Північного (на схід від Торецька).

Також підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади підняли російський прапор над будівлею на вулиці Гагаріна на північному заході Нью-Йорка (на південь від Торецька), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах поселення.

Російські джерела стверджують, що ЗС РФ захопили цей населений пункт, але експерти ISW не виявили візуального підтвердження цієї максималістської заяви.

Зазначається, що деякі російські джерела поспішили заявити, що російські війська можуть оточити українські війська на сході Нью-Йорка, але один російський мілблогер спростував ці заяви і заявив, що російські війська просуваються в цьому районі занадто повільно, щоб оточити українські війська.

Російські війська також провели атаки в районі Пантелеймонівки (на південь від Торецька) 5 і 6 серпня.

Нагадаємо, експерти DeepState про ситуацію на Торецькому напрямку повідомляли, що у ЗС РФ є деякі успіхи. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що тривають важкі вуличні бої.