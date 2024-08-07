Бывший министр обороны РФ заявил 6 августа, что ВС РФ захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024 года.

Related video

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, который теперь занимает пост секретаря Совета безопасности России, сильно преувеличил успехи российской армии в Украине. Шойгу заявил, что российские войска захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024 года. Но это неправда. Об этом сообщает ISW.

Эксперты Института изучения войны (ISW) обнаружили доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 290 квадратных километров с 14 июня.

Это стало результатом активного наступления российских войск на Торецком направлении. Оккупанты активизировались на этом участке фронта в ночь на 18 июня после того, как в целом не проявляли активности на этом направлении с начала 2024 года.

ISW не наблюдала крупных или оперативно значимых российских успехов на направлении Торецка или Авдеевки с 14 июля, хотя нужно признать, что российские войска добились некоторых тактических успехов на этих направлениях.

"Российское военное командование неоднократно преувеличивало территориальные успехи России на Украине", — отмечают в ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 августа, показывают, что российские войска продвигаются локально на Торецком направлении: буквально, бой идет за каждую улицу на северо-западе Северного (к востоку от Торецка).

Также подразделения российской 9-й мотострелковой бригады подняли российский флаг над зданием на улице Гагарина на северо-западе Нью-Йорка (к югу от Торецка), что указывает на то, что российские войска недавно продвинулись дальше в пределах поселения.

Российские источники утверждают, что ВС РФ захватили данный населенный пункт, но эксперты ISW не обнаружили визуального подтверждения этого максималистского заявления.

Отмечается, что некоторые российские источники поспешили заявить, что российские войска могут окружить украинские войска на востоке Нью-Йорка, но один российский милблогер опроверг эти заявления и заявил, что российские войска продвигаются в этом районе слишком медленно, чтобы окружить украинские войска.

Российские войска также провели атаки в районе Пантелеймоновки (к югу от Торецка) 5 и 6 августа.

Напомним, эксперты DeepState про ситуацию на Торецком направлении сообщали, что у ВС РФ есть некоторые успехи. В Генштабе ВСУ подтвердили, что идут тяжелые уличные бои.