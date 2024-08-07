У США з обережністю розглядають спільне виробництво зброї в Україні, — Держдеп

Американські виробники стурбовані безпекою свого бізнесу в зоні бойових дій. Крім того, існують побоювання щодо корупції в оборонно-промисловій сфері України.

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Кілька американських оборонних компаній розглядають можливість спільного виробництва на території України, однак перед ними стоять серйозні питання безпеки ведення бізнесу в зоні бойових дій, корупції, яка зберігається, і довгострокової економічної доцільності. Про це розповів представник Держдепартаменту США в інтерв'ю виданню Defense One.

За словами чиновника, Пентагон підштовхує американських оборонних підрядників до розширення співробітництва з українськими колегами, але процес укладення угод йде повільніше, ніж у європейських компаній. Він додав, що промисловість зацікавлена в таких угодах, але вони мають бути економічно обґрунтованими, а також виникає питання фінансування.

Представник Держдепу зазначив, що нещодавно компанія Northrop Grumman оголосила про плани виробляти боєприпаси в Україні. Це перша публічна угода між американською компанією та Україною щодо виробництва зброї на території країни. Однак американські компанії стурбовані безпекою своїх співробітників і об'єктів у зоні бойових дій — вони не хочуть, щоб їхні підприємства зазнавали ударів. Також існують побоювання щодо корупції в оборонно-промисловій сфері України.

Крім цього, компанії оцінюють місцеві та регіональні ринки, які можуть пережити війну.

"Має бути економічне обґрунтування того, що вони намагаються зробити, тому ми розглядаємо можливість почати з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, виробництва запасних частин, тобто почати з філософії на кшталт "повзти–піти–втекти", перш ніж перейти до просунутіших технологій", — сказав чиновник.

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Ще одним важливим питанням є наявність страхування політичних ризиків, яке забезпечує фінансовий захист інвестицій в Україну. Компанії, як американські, так і європейські, хочуть бути впевненими в наявності такого страхування та фінансування своїх проєктів.

Уряд США активно підтримує співпрацю з Україною і створив спеціальну групу з угод з Україною для консультацій і розв'язування питань, що виникають. Американський чиновник наголосив, що залучення української промисловості для ремонту обладнання, переданого західними союзниками, або виробництва запасних частин буде вигідним як для урядів, так і для промисловості обох країн.

Нагадаємо, "Укроборонпром" завершив випробування артилерійських 155-мм боєприпасів і планує розпочати їхнє серійне виробництво у другій половині 2024 року. Виробники зазначили, що 155-мм снаряди українського виробництва будуть сумісні з усіма артилерійськими системами того самого калібру.