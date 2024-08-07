В США с осторожностью рассматривают совместное производство оружия в Украине, — Госдеп

Американские производители обеспокоены безопасностью своего бизнеса в зоне боевых действий. Кроме того, существуют опасения по поводу коррупции в оборонно-промышленной сфере Украины.

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Несколько американских оборонных компаний рассматривают возможность совместного производства на территории Украины, однако перед ними стоят серьезные вопросы безопасности ведения бизнеса в зоне боевых действий, сохраняющейся коррупции и долгосрочной экономической целесообразности. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США в интервью изданию Defense One.

По словам чиновника, Пентагон подталкивает американских оборонных подрядчиков к расширению сотрудничества с украинскими коллегами, но процесс заключения сделок идет медленнее, чем у европейских компаний. Он добавил, что промышленность заинтересована в таких сделках, но они должны быть экономически обоснованными, а также возникает вопрос финансирования.

Представитель Госдепа отметил, что недавно компания Northrop Grumman объявила о планах производить боеприпасы в Украине. Это первая публичная сделка между американской компанией и Украиной по производству оружия на территории страны. Однако американские компании обеспокоены безопасностью своих сотрудников и объектов в зоне боевых действий — они не хотят, чтобы их предприятия подвергались ударам. Также существуют опасения по поводу коррупции в оборонно-промышленной сфере Украины.

Помимо этого компании оценивают местные и региональные рынки, которые могут пережить войну.

"Должно быть экономическое обоснование того, что они пытаются сделать, поэтому мы рассматриваем возможность начать с технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, производства запасных частей, то есть начать с философии типа "ползти–идти–бежать", прежде чем перейти к более продвинутым технологиям", — сказал чиновник.

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Еще одним важным вопросом является наличие страхования политических рисков, которое обеспечивает финансовую защиту инвестиций в Украину. Компании, как американские, так и европейские, хотят быть уверены в наличии такого страхования и финансирования своих проектов.

Правительство США активно поддерживает сотрудничество с Украиной и создало специальную группу по сделкам с Украиной для консультаций и решения возникающих вопросов. Американский чиновник подчеркнул, что задействование украинской промышленности для ремонта оборудования, переданного западными союзниками, или производства запасных частей будет выгодно как для правительств, так и для промышленности обеих стран.

Напомним, "Укроборонпром" завершил испытания артиллерийских 155-мм боеприпасов и планирует начать их серийное производство во второй половине 2024 года. Производители отметили, что 155-мм снаряды украинского производства будут совместимы со всеми артиллерийскими системами того же калибра.