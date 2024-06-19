Американский гигант Northrop Grumman развернет производство боеприпасов в Украине: детали

По словам представителя компании Дэйва Бартелла, Northrop сейчас открыты к инновациям, как никогда до этого.

Related video

Американская оборонная компания Northrop Grumman планирует производить в Украине боеприпасы в рамках совместного проекта. Об этом сообщает Breaking Defense с выставки Eurosatory 2024 в Париже.

Уже несколько мировых компаний объявили о планах производить боеприпасы в Украине, однако Northrop Grumman — это первая американская компания, которая организует такой проект на украинской территории.

"Как вы знаете, мы работаем в Украине над производством боеприпасов среднего [калибра]. Это наш первый проект, который оплачивается украинскими долларами (вероятно, речь идет о финансировании Украиной в долларах, — ред.). Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы, снаряды калибра 155-мм и другие, когда найдем инновационные процессы", — сказал Дэйв Бартелл, директор по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Northrop.

Об этом заявил Стэнли Браун, главный заместитель помощника секретаря Госдепа по военно-политическим вопросам во время общения с Бартеллом. В целом новая программа Госдепа предусматривает инвестиции в 2 млрд долларов в украинский оборонный комплекс и в американо-украинские проекты.

В Northrop назвали проблему с регуляциями армии США, они хотят отойти от них и предложить Украине новые решения с конкретными пакетами технических данных. Вместе с тем производитель заявил, что они более открыты чем когда-либо к новым проектам.

Напомним, 17 июня СМИ писали о работе Rheinmetall в Украине. Компания уже ремонтирует БМП и танки.

10 апреля стало известно, что Великобритания профинансирует ремонт пушек L119 в Украине.