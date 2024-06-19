Американський гігант Northrop Grumman розгорне виробництво боєприпасів в Україні: деталі

За словами представника компанії Дейва Бартелла, Northrop зараз відкриті до інновацій, як ніколи до цього.

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Американська оборонна компанія Northrop Grumman планує виробляти в Україні боєприпаси в межах спільного проєкту. Про це повідомляє Breaking Defense з виставки Eurosatory 2024 у Парижі.

Вже кілька світових компаній оголосили про плани виробляти боєприпаси в Україні, однак Northrop Grumman — це перша американська компанія, яка організує такий проєкт на українській території.

"Як ви знаєте, ми працюємо в Україні над виробництвом боєприпасів середнього [калібру]. Це наш перший проєкт, який оплачується українськими доларами (ймовірно, мова йде про фінансування Україною в доларах, – ред.). Ми прагнемо розширити його на танкові боєприпаси, снаряди калібру 155-мм та інші, коли знайдемо інноваційні процеси", — сказав Дейв Бартелл, директор з міжнародного бізнесу в секторі оборонних систем компанії Northrop.

Про огуду заявив Стенлі Браун, головний заступник помічника секретаря Держдепу з військово-політичних питань під час спілкування з Бартеллом. Загалом нова програма Держдепу передбачає інвестиції у 2 млрд доларів в український оборонний комплекс й в американо-українські проєкти.

У Northrop назвали проблему із регуляціями армії США, вони хочуть відійти від них і запропонувати Україні нові рішення з конкретними пакетами технічних даних. Разом з тим виробник заявив, що вони відкритіші ніж будь-коли до нових проєктів.

Нагадаємо, 17 червня ЗМІ писали про роботу Rheinmetall в Україні. Компанія вже ремонтує БМП та танки.

10 квітня стало відомо, що Велика Британія профінансує ремонт гармат L119 в Україні.