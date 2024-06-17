Более $4000 за снаряд: спекулянты поднимают цены на оружие для Украины, — СМИ

Представитель "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо отметил, что цены на вооружения действительно растут, потому что некоторые поставщики намеренно сдерживают запасы. Они ожидают дальнейшего роста цен в надежде получить максимальную прибыль.

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С началом полномасштабного вторжения в Украину стоимость многих ключевых видов вооружений выросла в шесть раз. Как рассказал представитель "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо для The Sunday Times, советские 122-мм снаряды для РСЗО "Град" в начале войны продавались по 900 долларов, а сейчас они стоят 6 тысяч долларов, хотя Украина получает их по 4700 долларов. Также выросли цены на 152-мм артиллерийские снаряды — от 1200 до 5727 долларов, а 125-мм танковые боеприпасы стоят 7420 долларов по сравнению со 1200.

По его словам, пока Украине удается заключать сделки на половину этой цены, однако в скором времени Киеву придется согласиться на более высокие цены. Пикузо также пояснил, что несмотря на то, что Украина закупает большое количество западного оружия, Киев по-прежнему сильно зависит от тех вооружений, которые не производятся на данный момент в странах НАТО.

Он отметил, что предложение ограничено, а на рынке "доминируют посредники и спекулянты", при этом запасы быстро исчерпываются как Россией, так и Украиной. Дело в том, что опыт производства таких боеприпасов в странах НАТО практически утрачен, поэтому хотя такие страны как Чехия, Болгария, Румыния и Словакия сейчас возобновляют производство, их производственных мощностей критически не хватает.

"Непрозрачная отрасль"

С другой стороны рост цен на оружие трудно объяснить из-за непрозрачности отрасли. Пикузо, отметил, что цены на вооружения действительно растут, потому что некоторые поставщики намеренно сдерживают запасы, ожидая дальнейшего роста цен. Юрист поясняет это тем, что поставщики готовы поставлять вооружение тому, кто больше заплатит.

"Основная цель любого бизнеса — получение максимального уровня прибыли", — говорит представитель агентства.

В таком контексте говорит и представитель чешской фирмы EMAA Defense Михаэль Мелихарек. Он признался, что ему предложили ракеты "Град" более чем в семь раз дороже, чем он заплатил бы в начале конфликта.

"Несколько лет до войны они стоили 800 долларов за штуку, но в прошлом году мне предложили их по 6000 долларов за штуку. Это действительно безумие. Я бы не стал платить столько и в итоге потратил 3000 долларов", — говорит он.

В итоге получается так, что оружейные дилеры понимают, что сорвали "джекпот" с началом полномасштабной войны в Украине.

"Самой очевидной причиной этого кажется голая спекуляция — и тот факт, что Россия, как и Украина, разыскивает то же оружие по всему миру", — подытожило издание.

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Напомним, по информации Washington Post в начале года артиллерийское преимущество России составляло 7:1. Но теперь огневой потенциал ВСУ возрастает с тех пор, как весной этого года американские законодатели утвердили столь необходимый пакет военной помощи.