Третя ніч поспіль: ЗС РФ атакували Київську область дронами, поранено людину, — ОВА

За інформацією від начальника обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, повітряна тривога в регіоні тривала понад 8 годин і сили ППО уважно стежили за небом, знищуючи повітряні об'єкти противника.

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Російські окупанти три ночі поспіль намагаються атакувати Київську область за допомогою ударних дронів-камікадзе іранського походження Shahed. Деталями поділився голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

За його даними, тривога в області тривала всю ніч, понад 8 годин, і причиною цьому стали ворожі безпілотники. Сили ППО протягом цього часу уважно стежили за небом, щоби не пропустити повітряні цілі.

"Є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована — осколкове поранення ноги. У двох громадах області зафіксовано пошкодження 22 приватних будинків та господарської будівлі. У будинках зруйновано покрівлі дахів, вибито вікна та двері, посічено фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджено паркани", — написав Руслан Кравченко.

Усім постраждалим, продовжили в Київській ОВА, буде надано необхідну допомогу, а оперативні служби продовжують фіксувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що ЗС РФ запустили 30 Shahed по Україні та звуки вибухів лунали в семи областях. Найбільше російських дронів-камікадзе сили ППО збили в небі над Миколаївською областю. На Хмельниччині є пошкодження на промисловому підприємстві, повідомили у військовій адміністрації.