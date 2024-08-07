Третья ночь подряд: ВС РФ атаковали Киевскую область дронами, ранен человек, — ОВА

По информации от начальника областной военной администрации Руслана Кравченко, воздушная тревога в регионе длилась более 8 часов и силы ПВО внимательно следили за небом, уничтожая воздушные объекты противника.

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Российские оккупанты три ночи подряд пытаются атаковать Киевскую область при помощи ударных дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. Деталями поделился глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram.

По его данным, тревога в области продолжалась всю ночь, более 8 часов, и причиной этому стали вражеские беспилотники. Силы ПВО в течение этого времени внимательно следили за небом, чтобы не пропустить воздушные цели.

"Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован — осколочное ранение ноги. В двух громадах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственной постройки. В домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, посечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы", — написал Руслан Кравченко.

Всем пострадавшим, продолжили в Киевской ОВА, будет предоставлена необходимая помощь, а оперативные службы продолжают фиксировать последствия российской атаки.

Напомним, 7 августа сообщалось, что ВС РФ запустили 30 Shahed по Украине и звуки взрывов звучали в семи областях. Больше всего российских дронов-камикадзе силы ПВО сбили в небе над Николаевской областью. В Хмельницкой есть повреждения на промышленном предприятии, сообщили в военной администрации.