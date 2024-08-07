Фітнес-тренер з Одеси, "гастролюючи" по Україні, підпалював військові авто (фото)

За даними силовиків, фігурант підпалював службові авто Сил оборони у Києві, Дніпрі та Одесі на замовлення ФСБ та ГРУ. Найбільше його цікавили військові позашляховики, пікапи та мультівени.

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Спецслужби РФ дистанційно залучили до підпалів 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. "Гастролюючи" по трьох містах України, протягом декількох днів фігурант намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони, інформують в СБУ.

Задокументовано, як фігурант підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув до столиці, де орендував квартиру на одну добу.

Після виявлення потенційної цілі та її погодження з російським куратором чоловік придбав легкозаймисту рідину.

Маскуючись під темним одягом та капелюхом, підозрюваний вночі підпалив припарковане авто та відзняв займання на свій телефон.

У прокуратурі Києва уточнюють, що фігурант знищив автомобіль "Volkswagen Transporter" зі знаками належності до Збройних Сил України у вигляді хреста з гербом України та написом "Збройні Сили України".

Як зазначається, за аналогічним алгоритмом агент планував діяти на території інших міст-мільйонників.

Співробітники СБУ встановили місце перебування підозрюваного в Одесі та затримали його.

З’ясовано, що фігурант був на прямому зв'язку з представником головного управління Генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, отримуючи завдання та інструкції.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Поліція повідомляє, що перевіряється причетність чоловіка до підпалу шести військових автомобілів на території країни.

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Раніше Київська прокуратура повідомляла, що протягом року, з вересня 2022-го до серпня 2023-го, на території Лісового масиву в Києві місцевий чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувалися військовослужбовцями Збройних сил України. Ще 3 автомобілі він намагався знищити, але це йому не вдалося.

У Третій штурмовій бригаді вважають, що покарання паліїв військових автівок має бути показовим і за законами воєнного часу.