Основний спосіб логістики ЗС РФ: у ВМС назвали значення ударів по російських поромах (відео)

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, після ефективних атак з українського боку противник був змушений вивести всі кораблі з акваторії Азовського моря.

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Сьогодні російська логістика впирається в поромні переправи, це одна з причин, чому їх необхідно знищувати. Деталями поділився речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, удар по порту "Кавказ" вивів з ладу пором "Славянин", тож усе це в результаті призвело до того, що ворожі кораблі були змушені покинути акваторію Азовського моря.

"Зараз уже йдеться навіть не про бойові одиниці російського флоту, бо в Азовському морі ми їх не бачимо зовсім. Вони покинули акваторію Азова після того, як було завдано удару, зокрема по "Славянину". Росіяни зробили відповідні висновки. Хоча перед цим Військово-морські сили України завдали удару по Єйську. Уже тоді можна було зробити ці висновки, але тим не менш", — заявив Дмитро Плетенчук.

Водночас, продовжує речник ВМС, один із поромів, який вдалося пошкодити під час першої атаки, росіяни вже відновили і він має замінити "Славянина". Тому зроблено висновок, що російська військова логістика впирається в поромні переправи.

"Ми про це неодноразово говорили. Для них вона є основним способом логістичного забезпечення угруповання в окупованому Криму та на Півдні України. Підтвердження цьому ми бачимо в наполегливих спробах ворога використовувати далі поромну переправу, попри небезпеку", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 23 липня в Defense Express пояснили, чому Україна для удару обрала пором "Крим-Кавказ". Тоді було уражено машинне відділення великого порома з корпусом завдовжки понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони.