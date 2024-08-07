Основной способ логистики ВС РФ: в ВМС назвали значение ударов по российским паромам (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, после эффективных атак с украинской стороны противник был вынужден вывести все корабли из акватории Азовского моря.

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Сегодня российская логистика упирается в паромные переправы и это одна из причин, почему их необходимо уничтожать. Деталями поделился спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, удар по порту "Кавказ" вывел из строя паром "Славянин" и все это в результате привело к тому, что вражеские корабли были вынуждены покинуть акваторию Азовского моря.

"Сейчас уже речь идет даже не о боевых единицах российского флота, потому что в Азовском море мы их не видим совсем. Они покинули акваторию Азова после того, как был нанесен удар, в том числе по "Славянину". Россияне сделали соответствующие выводы. Хотя перед этим Военно-морские силы Украины нанесли удар по Ейску. Уже тогда можно было сделать эти выводы, но тем не менее", — заявил Дмитрий Плетенчук.

При этом, продолжает спикер ВМС, один из паромов, который удалось повредить во врем первой атаки, россияне уже восстановили и он должен будет заменить "Славянина". В связи с этим сделан вывод, что российская военная логистика упирается в паромные переправы.

"Мы об этом неоднократно говорили. Для них она является основным способом логистического обеспечения группировки в оккупированном Крыму и на Юге Украины. Подтверждение этому мы видим в упорных попытках врага использовать дальше паромную переправу, несмотря на опасность", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 23 июля в Defense Express объяснили, почему Украина для удара выбрала паром "Крым-Кавказ". Тогда было поражено машинное отделение большого парома с корпусом длиной более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны.