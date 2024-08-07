США зв'яжуться з Києвом, щоб отримати повну картину щодо ситуації на Курщині, — Bloomberg

США мають намір зв’язатися з українськими партнерами, щоб краще зрозуміти ситуацію в прикордонній Курщині.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США зв'яжуться з українською стороною, аби краще зрозуміти ситуацію щодо прориву ЗСУ в Курській області. Про це пише Bloomberg.

За словами Кірбі, Штати не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами, що виникають по той бік кордону". Він додав, що американські чиновники "звернуться до наших українських колег, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію".

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі "Суспільному" заявив, що Україна цілком законно може захищатися, зокрема завдавши ударів по агресору на його ж території. Так він прокоментував ситуацію на Курщині.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", — сказав він.

Раніше цього дня російські ЗМІ почали поширювати новину про те, що США мають наміри запросити роз'яснення в України щодо "вилазки" ЗСУ у прикордонній Курщині. Такі повідомленні одночасно опублікували кілька медіа країни-окупантки, як-от "Риа Новости", ТАСС та інші.

"США просять Київ надати інформацію про вилазку ЗСУ у Курській області, повідомили у Білому домі", — написав російський ТАСС.

РосЗМІ про те, США хочуть роз'яснень від Києва Фото: скриншот

Нагадаємо, що 6 серпня з'явилися повідомлення, що під час боїв у Курській області РФ ЗСУ захопили російських військових, які мали запобігти прориву на цій ділянці, а також знищили кілька танків із вертольотом.

Журналіст-пропагандист Юрій Котьонок заявив, що станом на 7 серпня ЗСУ просунулися на 25 км вглиб території РФ.