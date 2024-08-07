США свяжутся с Киевом, чтобы получить полную картину по ситуации на Курщине, — Bloomberg

США намерены связаться с украинскими партнерами, чтобы лучше понять ситуацию в приграничной Курской области.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США свяжутся с украинской стороной, чтобы лучше понять ситуацию относительно прорыва ВСУ в Курской области. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Кирби, Штаты не изменили своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами, возникающими по ту сторону границы". Он добавил, что американские чиновники "обратятся к нашим украинским коллегам, чтобы немного лучше понять ситуацию".

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в комментарии"Суспільному" заявил, что Украина вполне законно может защищаться, в частности нанося удары по агрессору на его же территории. Так он прокомментировал ситуацию на Курщине.

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", — сказал он.

Ранее в этот день российские СМИ начали распространять новость о том, что США намерены запросить разъяснения у Украины относительно "вылазки" ВСУ в приграничной Курской области. Такие сообщения одновременно опубликовали несколько медиа страны-оккупанта, например "Риа Новости", ТАСС и другие.

"США просят Киев предоставить информацию о вылазке ВСУ в Курской области, сообщили в Белом доме", — написал российский ТАСС.

РосСМИ о том, США хотят разъяснений от Киева Фото: скриншот

Напомним, что 6 августа появились сообщения, что во время боев в Курской области РФ ВСУ захватили российских военных, которые должны были предотвратить прорыв на этом участке, а также уничтожили несколько танков с вертолетом.

Журналист-пропагандист Юрий Котенок заявил, что по состоянию на 7 августа ВСУ продвинулись на 25 км вглубь территории РФ.