Створюють розрахунки БПЛА: у Курській області РФ використовують цивільних для опору, — АТЕШ

У партизанській групі повідомили, що всіх, хто має досвід керування БПЛА або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому Халіно, де розташований центр із підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

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У Курській області РФ місцеві військові почали використовувати цивільних для опору українським силам. Про це повідомили партизани групи"АТЕШ".

Зазначається, що всіх, хто має досвід керування БПЛА або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому Халіно, де розташований центр із підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

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У повідомленні сказано, що військові формують розрахунки з двох осіб: оператора і його помічника. Примітно, що на навчання дається всього до 10 годин. Процес прошивки і спаювання дронів пропускається. Потім росіяни формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки.

У Курській області залучають до оборони цивільних

Нагадаємо, представник МЗС РФ Марія Захарова звернулася до Заходу через прорив у Курській області. За її словами, українська сторона нібито мала намір посіяти паніку серед мешканців регіону, а це все вимагає відповіді від міжнародної спільноти. Жодних доказів про причетність України до подій у Курській області не прозвучало.

Також російський військкор заявив, що ЗСУ просунулися на 25 км углиб території РФ. Журналіст-пропагандист Юрій Котенок заявив про ведення бойових дій безпосередньо в межах населених пунктів Кореневе і Суджа. Він зазначив, що українські "ДРГ" перебувають за 65 км від Курської АЕС.