Рішення залишаються за Україною: США на зв'язку з Києвом щодо подій у Курській області, — Міллер

За словами речника Держдепу США, Україна не попереджала американців про початок військової операції в Курській області.

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США підтримують зв'язок з українською владою щодо ситуації у Курській області РФ. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 7 серпня.

За його словами, немає нічого незвичайного в тому, що Україна не інформує США про свою точну тактику до її реалізації.

"Ми спілкуємося з українцями щодо цієї конкретної операції. Я надам їм можливість розповісти про те, які операції вони проводять і які цілі вони переслідують. Це правильно, що вони говоритимуть про це публічно, а не ми", — сказав речник, додавши, що саме Україна самостійно проводить власні військові операції та ухвалює так само рішення.

Міллер підкреслив, що США надають Україні обладнання та поради, але щодо щоденної тактики та ударів іноді вони спілкуються з українцями, а іноді ні. За його словами, це право України ухвалювати такі рішення.

Водночас представник Держдепу наголосив, що політика США щодо дозволу на удари американською зброєю по об'єктах на території Росії не змінилася.

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На запитання, чи має Україна право змусити Росію відчути наслідки своїх незаконних дій, окрім використання американської зброї, Міллер відповів, що ці рішення залишаються за Україною.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вже заявляв, що США зв'яжуться з українською стороною, аби краще зрозуміти ситуацію щодо прориву ЗСУ в Курській області.

Крім цього, представник МЗС РФ Марія Захарова звернулася до Заходу через прорив у Курській області. За її словами, українська сторона нібито мала намір посіяти паніку серед мешканців регіону, а це все вимагає відповіді від міжнародної спільноти. Жодних доказів про причетність України до подій у Курській області не прозвучало.