Будівельник з Миколаєва наводив російські дрони та ракети на місто, — СБУ (фото)

За даними слідства чоловік випитував місця розташування українських Сил оборони у приватних розмовах, коли виконував замовлення на будівельні роботи.

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Служба безпеки України затримала інформатора російських спецслужб, який наводив російські дрони "Ланцети" на Миколаїв. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За його координатами окупанти готували нову комбіновану атаку на обласний центр із використанням дронів-камікадзе типу "Ланцет" та крилатих ракет. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що російська спецслужба також планувала отримати від фігуранта локації ППО, зокрема мобільних вогневих груп, які обороняють Миколаїв.

Коригувальником ворожого вогню виявився 53-річний будівельник, який перебував на зв’язку з блогером Сергієм Лебедєвим, більш відомого під псевдонімом "Лохматий", який, за даними слідства, наразі переховується у Донецьку.

СБУ затримала коригувальника російських ракет та дронів на Миколаїв Фото: СБУ

"Поплічник "Лохматого" об’їжджав територію обласного центру та прилеглу місцевість, де відслідковував геолокації Сил оборони. Одночасно він намагався "втемну" випитувати інформацію про ЗСУ у мешканців громади, яким виконував замовлення на ремонтні роботи. Отримані відомості зловмисник відображав на гугл-карті у вигляді позначок українських об’єктів для відправлення "звіту" ФСБ", — зазначили в СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 6 серпня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали лідера банди, яка на замовлення з РФ підпалювала авто співробітників ТЦК У Хмельницькій області.

1 серпня військова контррозвідка Служби безпеки України затримала диверсанта, що працював на російську воєнну розвідку, під час підготовки до серії підпалів на об'єктах Укрзалізниці в Одеській області.