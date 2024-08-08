Щоденні втрати ЗС РФ і штурми групами: у НГУ назвали найскладніші ділянки на фронті

За словами капітана Володимира Назаренка, переважно противник намагається атакувати українські позиції особовим складом до 10 осіб. Також росіяни активно використовують ударні дрони та артилерію, але не можуть досягти успіхів.

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Російські окупанти продовжують активні дії на Сіверському та Лиманському напрямках. Противник продовжує тиснути, проте зазнає колосальних втрат. Про це детальніше розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко в коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, ЗС РФ на двох перерахованих вище напрямках не перестають намагатися просунутися вперед, зайняти нові позиції і пробують штурмувати. Здебільшого діють піхотні групи і по всьому фронту їх дуже багато.

"Ворог у більшості використовує тактику, це дії відділеннями, тобто групами 4, 5, 6, до десяти ор*ів, вони намагаються реалізовувати той потенціал, який у них є, потенціал у величезній кількості застосовувати живу силу, ми бачимо зі зведення Генерального штабу щоденно їхні втрати. Але, попри це, ворог інтенсивно тисне коптерами зі скидами, FPV-дронами, ударними БПЛА. Досить щільно працює артилерією різних калібрів: від мінометів, закінчуючи величезними гарматами величезного калібру по нульових позиціях", — заявив Володимир Назаренко.

Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" також додав, що через гарну погоду та тривалість світлового дня в небі вкрай активні безпілотники. Це ускладнює пересування по позиціях, однак Сили оборони також не сидять на місці й завдають по противнику ударів у відповідь.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що в НГУ назвали ділянку основного удару РФ, куди противник перекидає сили і залучає резерви. За словами полковника Руслана Музичука, росіяни активно використовують авіацію на Донбасі й українські захисники змушені відповідати дронами та артилерією. Після невдалих штурмів ЗС РФ зазнають колосальних втрат.