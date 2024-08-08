"У них є чітке завдання": у ЗСУ розповіли, як ЗС РФ хочуть наблизитися до Харкова

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, окупанти змушені залучати резерви з інших напрямків, зокрема з Луганської області, адже втрати колосальні, а успіхів немає.

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Російські окупанти вже практично 3 місяці проявляють активність на Харківщині і за цей час їхня мета не змінилася. Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в коментарі "24 каналу" розповів, яке головне завдання у противника.

За його словами, на півночі Харківської області ЗС РФ не припиняють тиснути на позиції українських захисників, однак загалом можна констатувати, що їхній наступ провалився. Ресурсів для виконання амбітних цілей у противника немає і в цьому питанні не допомагають навіть найманці.

Також відомо, що на цей напрямок прибувають окупанти з Луганської області, а внутрішня ротація зумовлена колосальними втратами, які з кожним разом поповнювати дедалі складніше.

"Для противника завдання по Харкову та області залишилося незмінним. У них є чітке завдання захопити Вовчанськ і створити плацдарм для подальшого просування російських окупаційних військ у тил угруповання Сил оборони, які тримають Куп'янський напрямок", — заявив Юрій Федоренко.

Також росіянам вкрай важливо підійти якомога ближче до Харкова, щоб узяти райони міста під вогневий контроль, зокрема ствольною артилерією. Ця тактика терору, на думку ЗС РФ, має надати додаткові важелі тиску, кажуть у ЗСУ.

"Що відділяє російські окупаційні війська від цього завдання? Все досить просто — Сили оборони, які за повного сприяння української нації виконують ювелірні бойові завдання на полі бою. За останній час противник не мав успіхів на Харківському напрямку", — продовжив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що ЗС РФ перекидають на Харківщину війська з Луганської області. Як розповів полковник Віталій Саранцев, серед іноземних громадян у російській армії є представники Близького Сходу, а також середньоазіатських або африканських країн.