РФ може готуватися до нового наступу: в угрупуванні розповіли про небезпеку у Вовчанську

Російські військові нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи силу й техніку в районі Вовчанська на Харківщині, розповіли в ОТУ "Харків".

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Збройні сили ​Російської Федерації збільшили кількість обстрілів на Ха​рківському напрямку. Так, ворог може готуватися розпочати активні штурмові дії. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" в Telegram.

Він початку тижня на Харківському напрямку окупанти посилили кількість обстрілів, за минулу добу ворог 517 разів обстріляв позиції Сил оборони. Для цього застосовується артилерія, міномети й системи залпового вогню.

"Противник застосовує артилерію, міномети та системи залпового вогню, завдавши ударів по позиціях Сил оборони України, що може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії", — йдеться у повідомленні.

Особливо висока інтенсивність обстрілів спостерігається в районі Вовчанська. Згідно з даними розвідки, росіяни нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосередивш силу й техніку в цьому районі.

В ОТУ "Харків" зауважили, що посилення обстрілів на цій ділянці фронту є серйозним викликом, який потребує уваги. Проте Сили оборони готові стримувати й давати відсіч будь-яким ворожим наступальним діям. Зокрема, українські військові постійно проводять тренування й підготовчі заходи, зміцнюють оборонні позиції та посилюють взаємодію між підрозділами.

"Завдяки високому професіоналізму та мужності українських військових, наша оборона залишається міцною і готовою до будь-яких викликів", — наголосили в угрупуванні.

Нагадаємо, 4 серпня в ОТУ "Харків" повідомили, що російські військові намагалися вклинитися в оборону українських бійців на Харківському напрямку. Зокрема, до ведення бойових дій ворог залучає іноземних добровольців.

3 серпня стало відомо, що у Вовчанську окупанти переміщали особовий склад, вели наступальні дії для розширення зони контролю у північній та центральній частинах населеного пункту.