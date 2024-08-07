РФ может готовиться к новому наступлению: в группировке рассказали об опасности в Волчанске

Российские военные наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силу и технику в районе Волчанска на Харьковщине, рассказали в ОТГ "Харьков".

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Вооруженные силы Российской Федерации увеличили количество обстрелов на Харьковском направлении. Так, враг может готовиться начать активные штурмовые действия. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков" в Telegram.

Он начале недели на Харьковском направлении оккупанты усилили количество обстрелов, за минувшие сутки враг 517 раз обстрелял позиции Сил обороны. Для этого применяется артиллерия, минометы и системы залпового огня.

"Противник применяет артиллерию, минометы и системы залпового огня, нанося удары по позициям Сил обороны Украины, что может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия", — говорится в сообщении.

Особенно высокая интенсивность обстрелов наблюдается в районе Волчанска. Согласно данным разведки, россияне наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе.

В ОТГ "Харьков" отметили, что усиление обстрелов на этом участке фронта является серьезным вызовом, который требует внимания. Однако Силы обороны готовы сдерживать и давать отпор любым вражеским наступательным действиям. В частности, украинские военные постоянно проводят тренировки и подготовительные мероприятия, укрепляют оборонительные позиции и усиливают взаимодействие между подразделениями.

"Благодаря высокому профессионализму и мужеству украинских военных, наша оборона остается прочной и готовой к любым вызовам", — отметили в группировке.

Напомним, 4 августа в ОТГ "Харьков" сообщили, что российские военные пытались вклиниться в оборону украинских бойцов на Харьковском направлении. В частности, к ведению боевых действий враг привлекает иностранных добровольцев.

3 августа стало известно, что в Волчанске оккупанты перемещали личный состав, вели наступательные действия для расширения зоны контроля в северной и центральной частях населенного пункта.