"Червоні лінії" Путіна – це лише слова: британська експертка про прорив у Курській області

Ефект від українського вторгнення в Росію виявився сильнішим, ніж західні експерти передбачали два дні тому.

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Експертка з України та наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлінн заявила, що прорив кордону у Курській області свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна — це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається. Про це пише The Guardian.

Вона додала, що трохи спантеличена щодо військової стратегії ЗСУ під час операції на території Росії, але як політична стратегія вона була дуже успішна.

За інформацією видання, Росія може помститися Заходу та завдати удару у відповідь, що стало причиною рішення президента США Джо Байдена та інших осіб обмежити використання західної зброї, як-от винищувачі F-16, на території всередині кордонів України. Поки що підтверджених повідомлень про їхнє використання в наступі на Курську область не надходило, хоча з боку Росії були деякі заяви про використання Україною бронетехніки Stryker і Bradley.

Своєю чергою Володимир Зеленський поки що прямо не коментує напад, хоча у своєму звичайному вечірньому зверненні він похвалив українських військових, які воюють у "всіх місцях", де триває оборона України від повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, важливо продовжувати знищувати нашого ворога настільки точно, наскільки це можуть українські військові, і настільки стійко, наскільки це сприяє загальній обороні України, і настільки ефективно, наскільки це дає результати".

Нагадаємо, за словами речника Держдепу США, Україна не попереджала американців про початок спецоперації в Курській області. За його словами, немає нічого незвичайного в тому, що Україна не інформує США про свою точну тактику до її реалізації.

Вашингтон також заявив, що його обмеження щодо використання американської зброї високої вартості в межах міжнародно визнаних кордонів Росії не змінилися, а Держдепартамент додав, що вторгнення "не є порушенням нашої політики".

Речниця Білому домі Карін Жан-П'єр зауважила, що російські окупанти атакують територію України з території Курської області, де наразі тривають активні бойові дії. За її словами, США зв'яжуться з Києвом, щоб дізнатися більше деталей про спецоперацію.