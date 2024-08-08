Світ вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій: Подоляк про наслідки дій на Курщині

За словами радника керівника ОП, тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї.

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Міфічна російська брутальність та "бєспрєдєльность" обернулися проти самої Росії, а неможливе стало можливим. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі 8 серпня на тлі подій у Курській області РФ.

За його словами, міжнародна спільнота відреагувала на події в Курській області РФ стримано, зважено та об’єктивно, керуючись принципами міжнародного права та оборонної війни. Деякі країни проігнорували, інші — поставилися з розумінням, але більшість тихо схвалила.

"Неочікувано, несподівано, але вкрай показово й демонстративно. Одні не помітили. Іншим однаково. Більшість тихо схвалює", — зазначив Подоляк.

Крім цього, на його думку, проти Росії обернулося все те зло та безчинства, що вона робила.

"Собаку, вибачте, справедливо визнали скаженим. Тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї", — зазначив він, додавши, що це результат величезної дипломатичної, юридичної та просвітницької роботи України, яка не лише протистоїть російській армії, але й успішно долає проросійські настрої у світі та страх ескалації на Заході.

"Останній рік був дуже тяжким, і ніхто не обіцяє, що наступний стане легшим. Але ми маємо перемоги, як бачите, не лише на полі бою", — наголосив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що експертка з України та наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлінн заявила, що прорив кордону в Курській області свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна — це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається.

Нагадаємо, за словами речника Держдепу США, Україна не попереджала американців про початок спецоперації в Курській області. За його словами, немає нічого незвичайного в тому, що Україна не інформує США про свою точну тактику до її реалізації.