Нічний удар по Україні: 27 Shahed атакували регіони, є руйнування (фото)

Пуски іранських дронів-камікадзе, за даними командування, здійснювалися з Приморсько-Ахтарська. Вибухи під час протиповітряного бою лунали у кількох областях.

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В ніч на 9 серпня Радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. Усі ворожі БПЛА було збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За ніч було знищено 27 російських дронів Фото: Микола Олещук

За словами Олещука російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Херсонська область

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок атак поранено було поранено шість осіб та збито два ворожі дрони, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136", — повідомив Прокудін у Telegram.

Російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та дошкільний навчальний заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Полтавська область

Сили протиповітряної оборони Полтавщини відбивали атаку одразу з кількох напрямків. Про рух 11 дронів на Полтавщину відомо з даних OSINT-ресурсу моніторингу ворожої авіації Monitor. Близько першої ночі стало відомо, що група із семи "Шахедів" летить через Дніпропетровщину курсом на Кіровоградщину або Полтавщину. Паралельно виявили ще два ударних дрони, які летіли через Лозівський район Харківщини до Полтавського регіону. Небезпека обстрілу Полтавщини тривала майже всю ніч. Проте атака росіян на Полтавщину минулася без постраждалих.

Сумська область

Ігор Кальченко, голова апарату Сумської ОВА, написав, що вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади", — написав Кальченко. Про атаку дронів із Краснодару він не згадував.

Миколаївська область

Вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БПЛА типу "Shahed 131/136". Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Впродовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.

Артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська та Очаківська громади. Місто Очаків від обстрілів постраждало і під ранок 9 серпня о 05:33. Серед цивільних постраждалих немає, повідомляють в ОВА. Але у полі загорілась суха трава через падіння ворожого дрона.

Донецька область

Голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін коротко написав, що за 8 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Селидовому і 2 у Костянтинівці. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", — зазначив Філашкін. Про нічну атаку дронів Філашкін не писав.

Дніпропетровська область

В ніч на 9 серпня бійці ПВК "Схід" знищили над областю два безпілотники Shahed. Ввечері 8 серпня та вранці 9 серпня сталися майже півтора десятка ворожих атак на Нікопольський район. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька і Покровська громади.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив, що агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали.

Київська область

Російські дрони атакували й Київську область, працювали сили протиповітряної оборони. "Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів", — розповів голова ОВА Руслан Кравченко. Тривога оголошувалася тричі та тривала понад три години.

Нагадаємо, неспокійною ніч видалась і у росіян. Над територією країни-агресорки збили щонайменше 75 БПЛА різних типів. Найбільше дісталося Липецькій області. Тут був атакований військовий аеродром, після чого сталася детонація боєприпасів. Водночас Міноборони РФ замовчує факт атаки на стратегічний об'єкт.