Ночной удар по Украине: 27 Shahed атаковали регионы, есть разрушения (фото)

Пуски иранских дронов-камикадзе, по данным командования, осуществлялись из Приморско-Ахтарска. Взрывы во время противовоздушного боя раздавались в нескольких областях.

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В ночь на 9 августа Радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и сопровождено 27 ударных беспилотников. Все вражеские БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

За ночь было уничтожено 27 российских дронов Фото: Микола Олещук

По словам Олещука российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Херсонская область

Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак ранены были ранены шесть человек и сбиты два вражеских дрона, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", — сообщил Прокудин в Telegram.

Российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры и дошкольное учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили гаражные помещения и частные автомобили.

Полтавская область

Силы противовоздушной обороны Полтавщины отражали атаку сразу с нескольких направлений. О движении 11 дронов на Полтавщину известно из данных OSINT-ресурса мониторинга вражеской авиации Monitor. Около часа ночи стало известно, что группа из семи "Шахедов" летит через Днепропетровскую область курсом на Кировоградщину или Полтавщину. Параллельно обнаружили еще два ударных дрона, которые летели через Лозовской район Харьковщины в Полтавский регион. Опасность обстрела Полтавщины продолжалась почти всю ночь. Однако атака россиян на Полтавщину обошлась без пострадавших.

Сумская область

Игорь Кальченко, глава аппарата Сумской ОГА, написал, что ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады", — написал Кальченко. Об атаке дронов из Краснодара он не упоминал.

Николаевская область

Ночью 9 августа над Николаевской областью в результате работы противовоздушной системы было уничтожено семь БПЛА типа "Shahed 131/136". Об этом говорится в утренней сводке Николаевской ОГА.

В течение суток 8 августа территория региона 5 раз находилась под атакой российской армии.

Артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская и Очаковская громады. Город Очаков от обстрелов пострадал и под утро 9 августа в 05:33. Среди гражданских пострадавших нет, сообщают в ОГА. Но в поле загорелась сухая трава из-за падения вражеского дрона.

Донецкая область

Председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин коротко написал, что за 8 августа россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Селидово и 2 в Константиновке. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.

"Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи", — отметил Филашкин. О ночной атаке дронов Филашкин не писал.

Днепропетровская область

В ночь на 9 августа бойцы ПВК "Восток" уничтожили над областью два беспилотника Shahed. Вечером 8 августа и утром 9 августа произошли почти полтора десятка вражеских атак на Никопольский район. Пострадали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

Сергей Лысак, председатель Днепропетровской ОГА, сообщил, что агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе. Изуродована инфраструктура. Люди не пострадали.

Киевская область

Российские дроны атаковали и Киевскую область, работали силы противовоздушной обороны. "В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов", — рассказал глава ОВА Руслан Кравченко. Тревога объявлялась трижды и продолжалась более трех часов.

Напомним, неспокойной ночь выдалась и у россиян. Над территорией страны-агрессора сбили по меньшей мере 75 БПЛА различных типов. Больше всего досталось Липецкой области. Здесь был атакован военный аэродром, после чего произошла детонация боеприпасов. Вместе с тем, Минобороны РФ умалчивает факт атаки на стратегический объект.