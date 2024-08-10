У трьох прикордонних з Україною областях РФ ввели режим контртерористичної операції

Як зазначили у Національному антитерористичному комітеті Росії, таке рішення ухвалили "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

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У Курській, Брянській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Національний антитерористичний комітет Росії.

Спочатку з'явилась інформація про те, що режим контртерористичної операції вводять лише на території Брянської області.

Проте згодом тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексі Смірнов заявив, що у його регіоні також вводять режим КТО, а Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що такий же режим вводять ще й у Бєлгородській області.

Офіційною причиною введення режиму контртерористичної операції є "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

У Національному антитерористичному комітеті РФ також заявили, що Україна зробила "безпрецедентну спробу дестабілізації обстановки в низці регіонів Росії".

Усі ці три області межують з Україною:

Курська область межує з Сумською;

Брянська — з Чернігівською та Сумською областю;

Бєлгородська — з Луганською, Харківською та Сумською областями.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 липня у російському місті Липецьк після масованої атаки безпілотників ввели режим надзвичайної ситуації, а мешканців чотирьох населених пунктів Липецької області евакуйовували.

Цієї ж ночі у Рильському районі Курської області РФ було чутно потужні вибухи, а у селі Степанівка здійнялась велика пожежа.