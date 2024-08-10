В трех приграничных с Украиной областях РФ ввели режим контртеррористической операции
Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете России, такое решение приняли "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".
В Курской, Брянской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России.
Сначала появилась информация о том, что режим контртеррористической операции вводят только на территории Брянской области.
Однако впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в его регионе также вводят режим КТО, а Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что такой же режим вводят еще и в Белгородской области.
Официальной причиной введения режима контртеррористической операции является "повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".
В Национальном антитеррористическом комитете РФ также заявили, что Украина предприняла "беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России".
Все эти три области граничат с Украиной:
- Курская область граничит с Сумской;
- Брянская — с Черниговской и Сумской областью;
- Белгородская — с Луганской, Харьковской и Сумской областями.
Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в российском городе Липецк после массированной атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации, а жителей четырех населенных пунктов Липецкой области эвакуировали.
Этой же ночью в Рыльском районе Курской области РФ были слышны мощные взрывы, а в селе Степановка поднялся большой пожар.