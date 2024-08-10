В трех приграничных с Украиной областях РФ ввели режим контртеррористической операции

Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете России, такое решение приняли "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".

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В Курской, Брянской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России.

Сначала появилась информация о том, что режим контртеррористической операции вводят только на территории Брянской области.

Однако впоследствии временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в его регионе также вводят режим КТО, а Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что такой же режим вводят еще и в Белгородской области.

Официальной причиной введения режима контртеррористической операции является "повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".

В Национальном антитеррористическом комитете РФ также заявили, что Украина предприняла "беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России".

Все эти три области граничат с Украиной:

Курская область граничит с Сумской;

Брянская — с Черниговской и Сумской областью;

Белгородская — с Луганской, Харьковской и Сумской областями.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в российском городе Липецк после массированной атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации, а жителей четырех населенных пунктов Липецкой области эвакуировали.

Этой же ночью в Рыльском районе Курской области РФ были слышны мощные взрывы, а в селе Степановка поднялся большой пожар.