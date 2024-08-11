З десяток гранат щодня: ЗС РФ застосовують на фронті заборонені боєприпаси, — ЗСУ (відео)

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, йдеться про гранати К-51. Скиди таких боєприпасів з безпілотників є прямим порушенням російських окупантів Конвенції про хімічну зброю.

Related video

Російські окупаційні війська практично щодня використовують понад десять гранат зі сльозогінною дією у зоні проведення бойових дій на півдні України. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у неділю, 11 серпня.

Він зазначив, що на ділянці фронту, за яку відповідає ОСУВ "Таврія", кількість застосувань безпілотників уже дорівнює кількості артилерійських ударів. Проте, за словами Лиховія, різниця полягає в тому, артилерія за один удар артилерія випускає кілька боєприпасів, тоді як дрон скидає лише один.

"За вчорашню добу таких скидів було 313, з них день у день противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора було скинути з коптерів, 11 були з використанням отруйних речовин. І майже щодня ця кількість гранат типу К-51 з газом сльозогінної дії перевищує десяток", — розповів Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" наголосив, що це пряме порушення Конвенції про хімічну зброю.

"Ця інформація передається спершу нашим відповідним органам, силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається у міжнародні інстанції, які періодично видають статистику і свої оцінки застосування цієї зброї ", — сказав Лиховій.

Він також зауважив, що за останній тиждень не зафіксовано випадків втрат українськими підрозділами позицій. Лінія бойового зіткнення залишається стабільною.

Нагадаємо, 5 серпня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ЗС РФ періодично скидають газові гранати по позиціях ЗСУ, намагаючись змусити українських військових покинути бліндажі. Коли ті виходять з укриття, на них вже чатують FPV-дрони.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у червні російські війська 639 разів застосували хімічні боєприпаси проти українських військових.