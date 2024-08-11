С десяток гранат ежедневно: ВС РФ применяют на фронте запрещенные боеприпасы, — ВСУ (видео)

По словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, речь идет о гранатах К-51. Сбросы таких боеприпасов с беспилотников являются прямым нарушением российских оккупантов Конвенции о химическом оружии.

Related video

Российские оккупационные войска практически ежедневно используют более десяти гранат со слезоточивым действием в зоне проведения боевых действий на юге Украины. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в воскресенье, 11 августа.

Он отметил, что на участке фронта, за который отвечает ОСУВ "Таврия", количество применений беспилотников уже равно количеству артиллерийских ударов. Однако, по словам Лиховия, разница заключается в том, что артиллерия за один удар артиллерия выпускает несколько боеприпасов, тогда как дрон сбрасывает только один.

"За вчерашние сутки таких сбросов было 313, из них изо дня в день противник применяет боеприпасы с отравляющими веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера было сброшено с коптеров, 11 были с использованием отравляющих веществ. И почти ежедневно это количество гранат типа К-51 с газом слезоточивого действия превышает десяток", — рассказал Лиховий.

Представитель ОСУВ "Таврия" отметил, что это прямое нарушение Конвенции о химическом оружии.

"Эта информация передается сначала нашим соответствующим органам, силам поддержки, которые исследуют каждый такой случай. Затем эта информация передается в международные инстанции, которые периодически выдают статистику и свои оценки применения этого оружия", — сказал Лиховий.

Он также отметил, что за последнюю неделю не зафиксировано случаев потерь украинскими подразделениями позиций. Линия боевого соприкосновения остается стабильной.

Напомним, 5 августа лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ периодически сбрасывают газовые гранаты по позициям ВСУ, пытаясь заставить украинских военных покинуть блиндажи. Когда те выходят из укрытия, их уже подстерегают FPV-дроны.

По данным Генерального штаба ВСУ, в июне российские войска 639 раз применили химические боеприпасы против украинских военных.