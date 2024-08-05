ВС РФ сбрасывают газовые гранаты: в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на фронте

По словам украинских военных, оккупанты прибегают к тактике сброса газовых гранат по позициям ВСУ с целью заставить их покинуть блиндажи. На выходе из укрытия их уже ждут вражеские FPV-дроны.

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Российские оккупационные войска периодически применяют газовые гранаты, которые содержат запрещенные вещества. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" призвал не пренебрегать средствами радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 5 августа.

"Противник хоть и не достаточно часто, и не в больших масштабах, но все же, действительно, применяет такое оружие, в основном это газовые гранаты, о которых рассказывали мне собратья из Часового Яра, просто сбрасывают в хаотичном порядке", — отметил военный.

Он добавил, что со слов украинских бойцов, которые воюют на Роботинском направлении, россияне имеют соответствующую тактику: применяют сброс такой гранаты по норе или блиндажу, чтобы "выкурить" оттуда военных, а на выходе их уже ждут вражеские FPV-дроны.

"Поэтому еще раз, не стоит пренебрегать противогазом и несколькими фильтрующими коробками и чем больше — тем лучше", — написал военнослужащий "Алекс".

Фото: скриншот

Пехотинец с ником "Рейнджер UA" в своем Telegram сообщил, что газовые гранаты россиян используют в направлении Часового Яра Донецкой области. Это затрудняет бойцам возможность контролировать свой сектор. Особенно, когда под воздействие газов попадает несколько позиций.

По его словам, командиры должны следить за тем, чтобы личный состав брал противогазы и несколько фильтрующих коробок. А также тренировал их на скорость одевания противогаза.

Фото: Скриншот

Он пояснил, что действие одной фильтрующей коробки длится от 5 минут до 15 минут, в зависимости от производителя. Именно поэтому необходимо иметь при себе таких несколько единиц.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что в июне российские оккупанты 639 раз применили химические боеприпасы против украинских военных.

25 июня обозреватели Bulgarian Military написали, что ВС РФ активно используют на поле боя беспилотные наземные аппараты для создания дымовых завес.