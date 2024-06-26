ВС РФ применяют на поле боя дроны для постановки дымовых завес: как это работает (видео)

По мнению специалистов, для распыления дыма военные часто используют различные химические соединения. Для этой цели, в частности, используют гексахлорэтан, который является достаточно токсичным веществом.

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Российские войска активно используют беспилотные наземные аппараты (UGV) для создания дымовых завес на поле боя. В одном из видео в соцсетях показан простой в изготовлении беспилотный аппарат, распространяющий густой черный дым. Подробнее о беспилотной платформе рассказали 25 июня обозреватели Bulgarian Military.

Устройство беспилотника

Шасси беспилотной платформы состоит из пересекающихся металлических рам с четырьмя резиновыми колесами, на которых крепится устройство для рассеивания дыма. Это устройство напоминает противотанковую мину, хотя, как отметили обозреватели, это невозможно подтвердить.

Официальной информации о дальности действия беспилотного наземного аппарата нет. Однако наблюдатели отмечают, что сначала устройство выпускает белый густой дым, который затем становится черным. Для создания дыма такой плотности военные часто используют различные химические соединения. Одним из наиболее часто используемых для этой цели является гексахлорэтан, который при горении выделяет густой черный дым, состоящий в основном из частиц углерода.

"Этот дым очень эффективно закрывает обзор и может быть использован для маскировки передвижения войск, техники и других действий от наблюдения противника. Частицы гексахлорэтана эффективно поглощают и рассеивают свет, что делает дым особенно непрозрачным", пишут эксперты.

Помимо гексахлорэтана, в дымообразующих смесях могут использоваться хлорид цинка и хлорид алюминия, повышающие плотность и стойкость дыма. Однако использование таких соединений сопряжено с рисками — при сгорании гексахлорэтана могут образовываться токсичные побочные продукты, включая соляную кислоту и фосген, представляющие опасность для здоровья.

Ранее мы писали о применении оккупантами машин для постановки дымовых завес ТДМ-2К. Машина функционирует с использованием смеси дизельного топлива и специальных дымообразующих веществ.