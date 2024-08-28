На Рязанской ГРЭС в РФ прогремели взрывы: станция охвачена дымом, — росСМИ (видео)

В России на расстоянии 400 км от Украины начался пожар на территории тепловой электростанции в Рязанской области. Российские ведомства отрицают возможность удара Украины, а гражданские говорят, что слышали сильный взрыв.

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Россияне, которые отдыхали неподалеку от Рязанской ГРЭС, слышали звук взрыва и увидели облако дыма, которое после этого охватило энергетический объект в центре РФ. Российские власти при этом отрицают возможные прилеты и говорят о горении травы. О возгорании на ГРЭС в Рязанской области написали в Telegram-канале росСМИ Readovka.

Сообщение об инциденте в РФ появилось в 13:32 28 августа. Автор сообщения утверждал, что на Рязанской ГРЭС якобы произошли взрывы и начался пожар. На видео, снятом на месте событий, видно здания, охваченные дымом. Голос свидетеля, который делал запись, объясняет, что якобы произошли "хлопки", и после этого появилось задымление.

"Был хлопок и сейчас горит что-то. Что-то [ударило — ред.] на ГРЭСе. [Сильный — ред.] был хлопок. Сильно дымит, но не на самой ГРЭС, а где-то с краю", — слышно на видео.

Позже российские журналисты уточнили, что в МЧС опровергли информацию о взрывах и сказали, что это "старый фейк".

В региональном отделении МЧС России по Рязанской области отреагировали на видео в соцсетях. Пресс-служба российского ведомства в Telegram-канале заверила, что никаких прилетов не было. При этом российские журналисты написали, ссылаясь на МЧС, что кадры сделаны 27 августа. Они уверяют, что задымление произошло из-за возгорания травы вокруг станции.

В Telegram-канале Минобороны РФ можно узнать, над какими регионами россиянами сбивали дроны, которые угрожали объектам на территории РФ. В отчете за 27 августа упоминают о Белгородской и Курской областях, в отчете за 28 августа — Воронежской и Ростовской.

Рязанская ГРЭС — тепловая электростанция мощностью 3 ГВт (тепловая мощность 212 Гкал/ч), расположенная на берегу Пронского водохранилища возле города Новомичуринское. Ориентировочное расстояние до украинской границы — около 400 км. Если бы в ту сторону летел дрон или ракета, им пришлось бы пройти три области РФ (Курскую, Орловскую, Тульскую).

Взрывы в РФ — какое расстояние до Рязанской ГРЭС Фото: DeepState

Отметим, 18 августа в Ростовской области РФ начался пожар в городе Пролетарск: загорелись цистерны с горючим. Пожар начался после нескольких взрывов и пылал несколько дней подряд: с ним не смогли справиться местные пожарные, самолеты с водой и пожарные поезда. Впоследствии выяснилось, что выгорело топливо, которое было частью российских государственных запасов.

26 августа произошло еще одно возгорание на крупнейшем в РФ нефтеперерабатывающем заводе в Омске. Спасатели заявили, что огонь охватил 1 тыс. кв. км и якобы было семь пострадавших россиян.

Напоминаем, утром 28 августа росСМИ сообщили об украинских средствах поражения, которые добрались до Кировской области и ударили по местному НПЗ. Кроме того, источники Фокуса в ГУР Минобороны заявили, что в Ростовской области взорвали два российских завода, которые выпускают топливо.