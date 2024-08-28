Взрывы и пожар на НПЗ: украинские БПЛА впервые долетели до Кировской области РФ, — росСМИ

Местные жители сообщили о четырех дронах и пожаре. Губернатор уверяет, что возгорания нет.

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Украинские беспилотники 28 августа атаковали Кировскую область Российской Федерации. Беспилотники успешно поразили резервуары на территории комбината "Зенит" Росрезерва в городе Котельнич. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным местных СМИ и пабликов, были слышны четыре взрыва. Telegram-канал Shot утверждает, что сейчас горят два резервуара "Зенита", а атаковавшие его дроны были запущены из приграничной Сумской области.

Дроны в Кировской области

При этом губернатор региона Александр Соколов признал, что БПЛА прилетели в Котельнич и была атакована "емкость для хранения нефтепродуктов".

Фото: Скриншот

"Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", — написал он в своем телеграм-канале. По словам губернатора, на месте работают глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы.

При этом издание Baza утверждает, что три дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка". Один из них ударил в крышку резервуара. Второй беспилотник попал в пустую цистерну. После удара третьего беспилотника, на складе произошло возгорание. Местные жители сообщают, что слышали уже 4 взрыва. В сети нет видео, или фото горящей нефтебазы, так что о масштабах возгорания судить пока сложно.

"Хлопок у вокзала даже слышно было… мы были на даче и видели своими глазами. Такой громкий взрыв и сначала клубы белого дыма, а затем черного. Очень страшно", — писали жители города в соцсетях.

Фото: Скриншот

Рекция жителей города Котельнич Фото: Скриншот

Примечательно, но в 2020 году жители Котельнича переживали, что рядом с НПЗ расположена китайская фабрика по производству палочек для мороженого ООО "Листрейд". Жители опасались, что из-за многочисленных нарушений и отходов дерева их город "взлетит" на воздух.

"Усилилась тревога местных жителей из-за близкого расположения к производству огромного хранилища топлива ФГКУ Комбинат "Зенит" Росрезерва (основной вид деятельности — хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки). К тому же в деревне Пузыренки, где расположены промплощадка и госрезерв, пожары, судя по сводкам МЧС, нередкое явление", — писали журналисты четыре года назад.

Напомним, в ночь на 28 августа была также поражена уже вторая нефтебаза в Ростовской области. Теперь в этом российском регионе горят два НПЗ: один в городе Пролетарске, второй – в Каменск-Шахтинске.