Вибухи і пожежа на НПЗ: українські БПЛА вперше долетіли до Кіровської області РФ, — росЗМІ

Місцеві жителі повідомили про чотири дрони і пожежу. Губернатор запевняє, що загоряння немає.

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Українські безпілотники 28 серпня атакували Кіровську область Російської Федерації. Безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" Росрезерву в місті Котельнич. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними місцевих ЗМІ та пабліків, було чутно чотири вибухи. Telegram-канал Shot стверджує, що зараз горять два резервуари "Зеніту", а дрони, які атакували його, були запущені з прикордонної Сумської області.

Дрони в Кіровській області

Водночас губернатор регіону Олександр Соколов визнав, що БПЛА прилетіли в Котельнич і було атаковано "ємність для зберігання нафтопродуктів".

Фото: Скриншот

"Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував. Жертв немає. Загоряння немає. Ситуація під контролем", — написав він у своєму телеграм-каналі. За словами губернатора, на місці працюють голова Котельнича Олег Ісмаїлов і профільні служби.

При цьому видання Baza стверджує, що три дрони атакували склад із нафтопродуктами на комбінаті "Вятка". Один із них ударив у кришку резервуара. Другий безпілотник влучив у порожню цистерну. Після удару третього безпілотника, на складі сталося загоряння. Місцеві жителі повідомляють, що чули вже 4 вибухи. У мережі немає відео або фото палаючої нафтобази, тож про масштаби загоряння судити поки складно.

"Хлопок біля вокзалу навіть чути було... ми були на дачі й бачили на власні очі. Такий гучний вибух і спочатку клуби білого диму, а потім чорного. Дуже страшно", — писали жителі міста в соцмережах.

Фото: Скриншот

Рекція жителів міста Котельнич Фото: Скриншот

Примітно, але 2020 року жителі Котельнича переживали, що поруч із НПЗ розташована китайська фабрика з виробництва паличок для морозива ТОВ "Лістрейд". Жителі побоювалися, що через численні порушення і відходи дерева їхнє місто "злетить" у повітря.

"Посилилася тривога місцевих жителів через близьке розташування до виробництва величезного сховища палива ФДКУ Комбінат "Зеніт" Росрезерву (основний вид діяльності — зберігання і складування нафти і продуктів її переробки). До того ж у селі Пузиренки, де розташовані проммайданчик і держрезерв, пожежі, судячи зі зведень МНС, нерідке явище", — писали журналісти чотири роки тому.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня було також уражено вже другу нафтобазу в Ростовській області. Тепер у цьому російському регіоні горять два НПЗ: один у місті Пролетарську, другий — у Каменськ-Шахтинську.