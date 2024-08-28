На Рязанській ГРЕС в РФ прогриміли вибухи: станція охоплена димом, — росЗМІ (відео)

У Росії на відстані 400 км від України почалась пожежа на території теплової електростанції у Рязанській області. Російські відомства заперечують можливість удару України, а цивільні говорять, що чули сильний вибух.

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Росіяни, які відпочивали неподалік від Рязанської ГРЕС, чули звук вибуху і побачили хмару диму, яка після цього охопила енергетичний об'єкт у центрі РФ. Російська влада при цьому заперечує можливі прильоти і говорить про горіння трави. Про займання на ГРЕС у Рязанській області написали в Telegram-каналі росЗМІ Readovka.

Повідомлення про інцидент у РФ з'явилось о 13:32 28 серпня. Автор допису стверджував, що на Рязанській ГРЕС начебто стались вибухи і почалась пожежа. На відео, знятому на місці подій, видно будівлі, охоплені димом. Голос свідка, який робив запис, пояснює, що начебто відбулись "хлопки", і після цього з'явилось задимлення.

"Був хлопок і зараз горить щось. Щось [вдарило — ред.] на ГРЕСі. [Сильний — ред.] був хлопок. Сильно димить, але не на самій ГРЕС, а десь скраю", — чути на відео.

Згодом російські журналісти уточнили, що в МНС заперечили інформацію про вибухи і сказали, що це "старий фейк".

У регіональному відділенні МНС Росії у Рязанській області відреагували на відео у соцмережах. Пресслужба російського відомства у Telegram-каналі запевнила, що ніяких прильотів не було. При цьому російські журналісти написали, посилаючись на МНС, що кадри зроблені 27 серпня. Вони запевняють, що задимлення сталось через займання трави навколо станції.

В Telegram-каналі Міноборони РФ можна дізнатись, над якими регіонами росіянами збивали дрони, які загрожували об'єктам на території РФ. У звіті за 27 серпня згадують про Бєлгородську та Курську області, у звіті за 28 серпня — Воронезьку та Ростовську.

Рязанська ГРЕС — теплова електростанція потужністю 3 ГВт (теплова потужність 212 Гкал/год), розташована на березі Пронського водосховища біля міста Новомічурінське. Орієнтовна відстань до українського кордону — близько 400 км. Якби у той бік летів дрон або ракета, їм довелось би пройти три області РФ (Курську, Орловську, Тульську).

Вибухи у РФ - яка відстань до Рязанської ГРЕС Фото: DeepState

Зазначимо, 18 серпня у Ростовській області РФ почалась пожежа у місті Пролетарськ: загорілись цистерни з пальним. Пожежа почалась після кількох вибухів і палала кілька днів поспіль: з нею не змогли впоратись місцеві пожежники, літаки з водою та пожежні поїзди. Згодом з'ясувалось, що вигоріло пальне, яке було частиною російських державних запасів.

26 серпня сталось наступне займання на найбільшому у РФ нафтопереробному заводі в Омську. Рятувальники заявили, що вогонь охопив 1 тис. кв. км і начебто було сім постраждалих росіян.

Нагадуємо, зранку 28 серпня росЗМІ повідомили про українські засоби ураження, які дістались до Кіровської області й вдарили по місцевому НПЗ. Крім того, джерела Фокусу в ГУР Міноборони заявили, що у Ростовській області підірвали два російські заводи, які випускають пальне.