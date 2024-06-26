ЗС РФ застосовують на полі бою дрони для постановки димових завіс: як це працює (відео)

На думку фахівців, для розпилення диму військові часто використовують різні хімічні сполуки. Для цієї мети, зокрема, використовують гексахлоретан, який є досить токсичною речовиною.

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Російські війська активно використовують безпілотні наземні апарати (UGV) для створення димових завіс на полі бою. В одному з відео в соцмережах показано простий у виготовленні безпілотний апарат, що поширює густий чорний дим. Докладніше про безпілотну платформу розповіли 25 червня оглядачі Bulgarian Military.

Пристрій безпілотника

Шасі безпілотної платформи складається з пересічних металевих рам із чотирма гумовими колесами, на яких кріпиться пристрій для розсіювання диму. Цей пристрій нагадує протитанкову міну, хоча, як зазначили оглядачі, це неможливо підтвердити.

Офіційної інформації про дальність дії безпілотного наземного апарату немає. Однак спостерігачі зазначають, що спочатку пристрій випускає білий густий дим, який потім стає чорним. Для створення диму такої щільності військові часто використовують різні хімічні сполуки. Однією з найбільш часто використовуваних для цієї мети є гексахлоретан, який під час горіння виділяє густий чорний дим, який складається здебільшого з частинок вуглецю.

"Цей дим дуже ефективно закриває огляд і може бути використаний для маскування пересування військ, техніки та інших дій від спостереження противника. Частинки гексахлоретану ефективно поглинають і розсіюють світло, що робить дим особливо непрозорим", пишуть експерти.

Крім гексахлоретану, в сумішах, що утворюють дим, можуть використовуватися хлорид цинку і хлорид алюмінію, що підвищують щільність і стійкість диму. Однак використання таких сполук пов'язане з ризиками — під час згоряння гексахлоретану можуть утворюватися токсичні побічні продукти, включно з соляною кислотою і фосгеном, що становлять небезпеку для здоров'я.

Раніше ми писали про застосування окупантами машин для постановки димових завіс ТДМ-2К. Машина функціонує з використанням суміші дизельного пального та спеціальних димоутворювальних речовин.