В июне ВС РФ 639 раз применяли химические боеприпасы против ВСУ, — Генштаб

Применение химического оружия или химических средств борьбы с беспорядками как средства ведения войны является нарушением Конвенции. В июне 560 украинских военнослужащих обратились к врачам с симптомами химического отравления.

Related video

В течение июня текущего года войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) задокументировано 639 случаев применения россиянами боеприпасов с содержанием опасных химических соединений, преимущественно — CS (2-Хлоробензальмалононитрил). Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

За период с 15 февраля 2023 года по 24 июня 2024 года был зафиксирован 3201 случай применения россиянами опасных химических веществ, основным средством доставки которых являются сбросы гранат К-51 и РГ-ВО с БПЛА.

За указанный период также зафиксировано 1945 случаев обращений военнослужащих Вооруженных Сил Украины в медицинские учреждения с симптомами химического поражения различной степени тяжести, из которых только в июне — 560.

Важно

Боец ВСУ выманил на себя дроны РФ с химическим оружием, чтобы спасти побратимов, — WSJ

Формально, объясняют в Генштабе, вещество CS не является химическим оружием и применяется полицией против нарушителей на демонстрациях, однако использование этого слезоточивого газа во время военных действий, согласно пункту 5 статьи II Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, недопустимо.

Напомним, украинские военные говорят, что россияне обычно забрасывают гранаты с ядовитым газом с квадрокоптера в окопы. Из-за этого бойцы ВСУ вынуждены бросать занятые позиции.