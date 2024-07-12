У червні ЗС РФ 639 разів застосовували хімічні боєприпаси проти ЗСУ, — Генштаб

Застосування хімічної зброї або хімічних засобів боротьби зі заворушеннями як засобу ведення війни є порушенням Конвенції. У червні 560 українських військовослужбовців звернулися до лікарів з симптомами хімічного отруєння.

Related video

Протягом червня поточного року військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) задокументовано 639 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, переважно – CS (2-Хлоробензальмалононітрил). Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

За період з 15 лютого 2023 року по 24 червня 2024 року було зафіксовано 3201 випадок застосування росіянами небезпечних хімічних речовин, основним засобом доставки яких є скиди гранат К-51 та РГ-ВО з БПЛА.

За вказаний період також зафіксовано 1945 випадків звернень військовослужбовців Збройних Сил України до медичних закладів з симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості, з яких лише у червні – 560.

Важливо

Боєць ЗСУ виманив на себе дрони РФ з хімічною зброєю, щоб врятувати побратимів, — WSJ

Формально, пояснюють у Генштабі, речовина CS не є хімічною зброєю та застосовується поліцією проти порушників на демонстраціях, однак використання цього сльозогінного газу під час воєнних дій, відповідно пункту 5 статті ІІ Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, неприпустимо.

Нагадаємо, українські військові кажуть, що росіяни зазвичай закидають гранати з отруйним газом із квадрокоптера в окопи. Через це бійці ЗСУ змушені залишати зайняті позиції.