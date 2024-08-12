Провокація проти ЗСУ: мер Енергодара розповів, чи є загроза від пожежі на ЗАЕС

За словами міського голови, пожежа виникла в градирнях, які використовувалися для додаткового охолодження води у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Самі по собі вони горіти не можуть, якщо туди не занести щось займисте.

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Пожежа на Запорізькій АЕС, що сталася ввечері 11 серпня, є "провокацією російських окупантів", імовірно, спрямованою на дискредитацію Збройних сил України. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Орлова, пожежа виникла в градирнях, які використовувалися для додаткового охолодження води у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Однак ці конструкції вже тривалий час не функціонують, оскільки енергоблоки перебувають у холодному стані. Він зауважив, що самі по собі градирні не можуть горіти, якщо тільки туди не було спеціально занесено щось займисте.

"Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції та залізобетонні. Тому фізично там загорятися було нічому", — розповів градоначальник.

Орлов також не виключив, що ця провокація може бути черговою спробою звинуватити українських військових в атаках на ЗАЕС.

"Ймовірно, окупанти роблять там такі провокації для того, щоби привернути увагу та звинувативши Збройні сили України. До активних енергоблоків, до ядерних установок, там досить суттєва відстань — близько кілометра до найближчого енергоблоку. Тому, з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фон зараз у нормі, такий який і був до цього моменту", — заявив він журналістам.

Нагадаємо, 12 серпня представник Ради Федерації Росії Дмитро Рогозін звернувся до української сторони з "попередженням" про те, що не варто намагатися повернути захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію, і звинуватив українське командування в підготовці рукотворної катастрофи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує захоплену ЗАЕС для шантажу всього світу. Він закликав МАГАТЕ відреагувати на пожежу.