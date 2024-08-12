Провокация против ВСУ: мэр Энергодара рассказал, есть ли угроза от пожара на ЗАЭС

По словам городского головы, пожар возник в градирнях, которые использовались для дополнительного охлаждения воды в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Сами по себе они гореть не могут, если туда не занести что-то горючее.

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Произошедший вечером 11 августа пожар на Запорожской АЭС является "провокацией российских оккупантов", вероятно, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии "Радио Свобода".

По словам Орлова, пожар возник в градирнях, которые использовались для дополнительного охлаждения воды в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Однако эти конструкции уже долгое время не функционируют, поскольку энергоблоки находятся в холодном состоянии. Он подчеркнул, что сами по себе градирни не могут гореть, если только туда не было специально занесено что-то горючее.

"Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там загораться было нечему", — рассказал градоначальник.

Орлов также не исключил, что эта провокация может быть очередной попыткой обвинить украинских военных в атаках на ЗАЭС.

"Вероятно, оккупанты делают там такие провокации, для того, чтобы привлечь внимание и обвинив при этом Вооруженные силы Украины. До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние — около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-то ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фон сейчас в норме, такой какой и был до этого момента", — заявил он журналистам.

Напомним, 12 августа представитель Совета Федерации России Дмитрий Рогозин обратился к украинской стороне с "предупреждением" о том, что не стоит пытаться вернуть захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, и обвинил украинское командование в подготовке рукотворной катастрофы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует захваченную ЗАЭС для шантажа всего мира. Он призвал МАГАТЭ отреагировать на пожар.