10 000 бійців ЗСУ в РФ: The Sun розповів про зухвалий план українських військ "білого трикутника"

За словами журналістів, бойові машини помітили, коли вони проїжджали через кордон із символом у вигляді білого трикутника — відповідь танкам Путіна з емблемою у вигляді останньої літери латинського алфавіту, які у 2022 році перетнули кордон України.

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Поява українських військ на російській території — це одночасно посилання російському керівництву та Заходу. Приблизно 10 000 українських солдатів за підтримки танків і авіації вже просунулися приблизно на 30 км углиб Росії, атакуючи Курську і Бєлгородську області. Про це пише The Sun.

Бойові машини були помічені на кордоні із символом у вигляді білого трикутника — відповідь танкам Путіна з емблемою у вигляді останньої літери латинського алфавіту, які в лютому 2022 року перетнули кордон України.

Тепер же українське керівництво розкрило основну причину свого плану — розтягнути російські війська.

Десятки одиниць бронетехніки пронеслися українським містом Суми з білими трикутниками. Після просування в Курській області під час найбільшої на сьогодні транскордонної операції РФ була змушена визнати, що Україна проникла на глибину до 25 км.

Десятки тисяч людей покинули прикордонні райони, у РФ були змушені провести додаткову евакуацію, а представник українського керівництва повідомив AFP, що ідея атаки полягала в тому, щоб по можливості розтягнути війська РФ і розподілити в різних районах.

Українські війська Фото: Генштаб ЗСУ

Співробітники служби безпеки повідомили AFP на умовах анонімності, що "мета полягає в тому, щоб розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати становище у РФ, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон".

Повідомлялося також, що російські оцінки про те, що Київ розгорнув 1000 солдатів, занадто занижені, що в операції беруть участь тисячі військових.

Українські війська в Курській області на карті

Українські війська в Курській області на карті

У соцмережах опубліковано відео того, як війська Путіна здаються українським військовим на території РФ.

Крім того, що це помітна подія, яка підвищує моральний дух України, поява українських військ у РФ також слугує посилання західним союзникам, які уважно стежать за війною в Україні.

Військовий аналітик Франц-Штефан Геді в коментарі The Washington Post зазначив, що це, безумовно, сигнал Заходу, що Україна все ще здатна проводити наступальні операції.

Анонімний західний дипломат, який працює в Києві, висловлює схожі міркування.

Російські війська здаються в полон у Курській області

"Україна показує світові, що країна здатна дати відсіч", — зазначив він, додавши, що для такої операції обрали ідеальний час — перед виборами у США, щоб повернути війну в Україні в заголовки новин.

У вилазці могли бути залучені до 10 тисяч солдатів із п'яти бригад по 2000 осіб, повідомляє Forbes.

Нагадаємо, що мобільні групи ЗСУ на 25 км просунулися в Бєловському районі Курської області, про це 11 серпня повідомили в ISW.

Також повідомлялося, що "санітарна зона" у РФ збільшиться, оскільки бойові дії швидко можуть охопити й Бєлгородську область.