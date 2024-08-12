Рудимент чи грізна зброя: у навчаннях ядерних сил РФ засвітилася ракета Р-33 (фото)

Росія натякає на оснащення старої ракети класу "повітря-повітря" ядерною боєголовкою, що дасть можливість ураження в радіусі вибуху кількох цілей, як-от бомбардувальники B-52 Stratofortress або SR-71 Blackbird.

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Нещодавно Міністерство оборони РФ у межах нестратегічних навчань з ядерної готовності продемонструвало ракету класу "повітря-повітря" великої дальності Р-33. На опублікованому відео ракета завантажується на винищувач МіГ-31, натякаючи в такий спосіб на ядерний потенціал Р-33, хоча офіційно про це в російському оборонному відомстві не підтверджували. Чим же цікава ця подія, розбиралися оглядачі Bulgarian Military у матеріалі від 12 серпня.

Історія та призначення Р-33

Ракета Р-33 була розроблена в СРСР ОКБ "Вимпел" як заміна застарілої ракети К-40. Основним завданням було створення ракети, здатної вражати стратегічні бомбардувальники, як-от B-52 Stratofortress, і високошвидкісні цілі, як-от SR-71 Blackbird і XB-70 Valkyrie. Вона була створена здебільшого для використання літаками-перехоплювачами МіГ-31 і призначена для знищення високошвидкісних і висотних цілей, як-от бомбардувальники та крилаті ракети.

Встановлення ракети Р-33 на перехоплювач МіГ-31 Фото: X (Twitter)

Ракета має такі технічні характеристики:

довжина — 4,15 метра;

діаметр — 0,38 метра;

розмах крил — 0,90 метра;

маса — майже 490 кг;

боєголовка — осколково-фугасна, масою 47 кг;

двигун — твердопаливний ракетний двигун.

Її здатність вражати цілі на значних відстанях і в складних умовах робить її потужним інструментом для захисту повітряного простору. Однак інтрига в тому, що росіяни натякають на можливість оснащення ракети ядерною боєголовкою, додає їй стратегічного значення.

Р-33 з ядерною боєголовкою: не нове рішення

Річ у тім, що ця концепція не нова. Наприклад, у США ще в 1950-х роках було розроблено AIM-26 Falcon — першу американську ракету, оснащену ядерною боєголовкою, призначену для знищення ворожих літаків на великих відстанях.

Основна її особливість — оснащення ядерною боєголовкою W54. Це забезпечувало можливість ураження кількох цілей у радіусі вибуху, що було важливо для захисту від масованих повітряних атак.

Американська ракета AIM-26 Falcon Фото: Відкриті джерела

"Хоча ракета Р-33 оснащена здебільшого звичайною боєголовкою, вона також може нести ядерну боєголовку. Цей ядерний потенціал забезпечує стратегічне стримування і підвищує універсальність ракети в різних бойових сценаріях. Однак використання ядерних боєголовок підлягає суворому контролю та регулюванню", — підсумували оглядачі.

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