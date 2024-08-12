Рудимент или грозное оружие: в учениях ядерных сил РФ засветилась ракета Р-33 (фото)

Россия намекает на оснащение старой ракеты класса "воздух-воздух" ядерной боеголовкой, что даст возможность поражения в радиусе взрыва нескольких целей, таких как бомбардировщики B-52 Stratofortress или SR-71 Blackbird.

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Недавно Министерство обороны РФ в рамках нестратегических учений по ядерной готовности продемонстрировало ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-33. На опубликованном видео ракета загружается на истребитель МиГ-31, намекая таким образом на ядерный потенциал Р-33, хотя официально об этом в российском оборонном ведомстве не подтверждали. Чем же любопытно данное событие разбирались обозреватели Bulgarian Military в материале от 12 августа.

История и предназначение Р-33

Ракета Р-33 была разработана в СССР ОКБ "Вымпел" как замена устаревающей ракеты К-40. Основной задачей было создание ракеты, способной поражать стратегические бомбардировщики, такие как B-52 Stratofortress, и высокоскоростные цели, такие как SR-71 Blackbird и XB-70 Valkyrie. Она была создана в основном для использования самолетами-перехватчиками МиГ-31 и предназначена для уничтожения высокоскоростных и высотных целей, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.

Установка ракеты Р-33 на перехватчик МиГ-31 Фото: X (Twitter)

Ракета имеет следующие технические характеристики:

длина — 4,15 метра;

диаметр — 0,38 метра;

размах крыльев 0 0,90 метра;

масса — около 490 кг;

боеголовка — осколочно-фугасная, массой 47 кг;

двигатель — твердотопливный ракетный двигатель.

Ее способность поражать цели на значительных расстояниях и в сложных условиях делает ее мощным инструментом для защиты воздушного пространства. Однако интрига в том, что россияне намекают на возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой, добавляет ей стратегическое значение.

Р-33 с ядерной боеголовкой: не новое решение

Дело в том, что данная концепция не нова. Например, в США еще в 1950-х годах была разработана AIM-26 Falcon — первая американская ракета, оснащенная ядерной боеголовкой, предназначенная для уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях.

Основная ее особенность — оснащение ядерной боеголовкой W54. Это обеспечивало возможность поражения нескольких целей в радиусе взрыва, что было важно для защиты от массированных воздушных атак.

Американская ракета AIM-26 Falcon Фото: Открытые источники

"Хотя ракета Р-33 оснащена в основном обычной боеголовкой, она также может нести ядерную боеголовку. Этот ядерный потенциал обеспечивает стратегическое сдерживание и повышает универсальность ракеты в различных боевых сценариях. Однако использование ядерных боеголовок подлежит строгому контролю и регулированию", — подытожили обозреватели.

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