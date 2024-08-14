Наступ у стадії розвитку: Згурець назвав протяжність фронту в Курській області

У Курській області українські військові діють у форматі оперативно-маневрової групи, що в результаті створює новий формат бойових дій, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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Українська наступальна операція в Курській області (РФ) перебуває в стадії розвитку. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, чіткої лінії фронту поки немає. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Наступальна операція на Курщині перебуває в стадії розвитку й далеко не завершена", — сказав Сергій Згурець.

Він зауважив, що протяжність фронту на території Росії із заходу становить близько 60 кілометрів, тоді як глибина вклинення — від 10 до 30 кілометрів. Попри це, чіткої лінії фронту ще не сформовано в Курській області.

Експерт розповів, що на Курщині українці діють у форматі оперативно-маневрової групи, створюючи абсолютно новий формат бойових дій.

У результаті це дозволяє стверджувати, що асиметричні рішення та швидкість взаємодії різних структур та розвідувальних органів дозволяють компенсувати або здобувати перевагу над ворогом, який теоретично має більшу кількість особового складу та техніки, на окремих ділянках фронту.

Нагадаємо, 14 серпня у ЗМІ повідомили, що до боїв у Курській області Росії долучилася українська авіація. Зокрема, застарілий колишній радянський літак Су-27 уразив російський командний пункт у Тьоткіно.

У ніч з 13 на 14 серпня Українські військові знищили ворожий літак Су-34 у Курській області. За повідомленням Генштабу ЗСУ, робота з ліквідації російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння "триває невпинно".