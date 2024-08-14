Наступление в стадии развития: Згурец назвал протяженность фронта в Курской области

В Курской области украинские военные действуют в формате оперативно-маневренной группы, что в результате создает новый формат боевых действий, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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Украинская наступательная операция в Курской области (РФ) находится в стадии развития. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, четкой линии фронта пока нет. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"Наступательная операция на Курщине находится в стадии развития и далеко не завершена", — сказал Сергей Згурец.

Он отметил, что протяженность фронта на территории России с запада составляет около 60 километров, тогда как глубина вклинения — от 10 до 30 километров. Несмотря на это, четкая линия фронта еще не сформирована в Курской области.

Эксперт рассказал, что на Курщине украинцы действуют в формате оперативно-маневренной группы, создавая совершенно новый формат боевых действий.

В результате это позволяет утверждать, что асимметричные решения и скорость взаимодействия различных структур и разведывательных органов позволяют компенсировать или получать преимущество над врагом, который теоретически имеет большее количество личного состава и техники, на отдельных участках фронта.

Напомним, 14 августа в СМИ сообщили, что к боям в Курской области России присоединилась украинская авиация. В частности, устаревший бывший советский самолет Су-27 поразил российский командный пункт в Теткино.

В ночь с 13 на 14 августа украинские военные уничтожили вражеский самолет Су-34 в Курской области. По сообщению Генштаба ВСУ, работа по ликвидации российских оккупантов, их военной техники и вооружения "продолжается неустанно".