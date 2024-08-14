Від переробки знищеної російської техніки Міноборони України отримало майже 25 млн гривень

Таку суму вдалося виручити за сім місяців лише від переробки дорогоцінних металів. До кінця року планується отримати ще 18 млн грн.

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На майданчиках, де зберігається знищена в ході бойових дій військова техніка, накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів. Про це інформує Міноборони України.

У складі брухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини, переробка яких здійснюється лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За сім місяців поточного року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24.7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн грн.

Як наголошується, кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету. Решта залишаються на спеціальному фонді оборонного відомства та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил.

Нагадаємо, у червні в СБУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення спецслужба знищила понад тисячу російських танків.

На початку липня в Oryx підрахували, що ЗС РФ втратила за час війни в Україні 840 танків Т-80. Загальні втрати російської техніки перевищили 15 тисяч одиниць.

Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що у Росії швидше закінчиться техніка, ніж бійці. Він наголосив, що без техніки окупанти стануть беззахисними.