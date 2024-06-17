СБУ з початку вторгнення знищила понад 1000 танків ЗС РФ (відео)

У пресслужбі відомства зазначили, що найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час активних бойових дій у Донецькій та Харківській областях.

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Служба безпеки України з початку російського повномасштабного вторгнення знищила 1006 російських танків. Про це йде мова у повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема відомо, що окупанти, використовуючи важку бронетехніку, нерідко намагалися прорвати позиції ЗСУ, щоб забезпечити прикриття штурмових груп ЗС РФ. Водночас ворог постійно залучав танкові з'єднання для атак на укріпрайони Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Для завдання ураження вогнем російської бронетехніки представники Служби безпеки провели ефективні оперативно-бойові операції у співпраці з підрозділами ЗСУ. Для ліквідації ворожих танків було застосовано максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Значну частину російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – перед їхнім виходом на штурм українських позицій. Деякі танки було знищено разом із їхніми екіпажами.

У повідомленні СБУ також вказано, що представники силового відомства разом з іншими підрозділами Сил оборони України надалі планують зменшувати російське угрупування для наближення Перемоги.

Знищення російських танків

9 квітня повідомлялося, що Сили оборони України знищили російський танк Т-72, який через його зовнішній вигляд в народі назвали "танком-черепахою".

Крім того, 29 березня стало відомо, що бійці з 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха знищили російський танк за допомогою системи "Джавелін".