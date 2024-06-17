СБУ с начала вторжения уничтожила более 1000 танков ВС РФ (видео)

В пресс-службе ведомства отметили, что наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время активных боевых действий в Донецкой и Харьковской областях.

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Служба безопасности Украины с начала российского полномасштабного вторжения уничтожила 1006 российских танков. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности известно, что оккупанты, используя тяжелую бронетехнику, нередко пытались прорвать позиции ВСУ, чтобы обеспечить прикрытие штурмовых групп ВС РФ. В то же время враг постоянно привлекал танковые соединения для атак на укрепрайоны Сил обороны на Запорожском направлении.

Для нанесения поражения огнем российской бронетехники представители Служба безопасности провели эффективные оперативно-боевые операции в сотрудничестве с подразделениями ВСУ. Для ликвидации вражеских танков был применен максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Значительная часть российской бронетехники была поражена еще на начальных рубежах для наступления — перед их выходом на штурм украинских позиций. Некоторые танки были уничтожены вместе с их экипажами.

В сообщении СБУ также указано, что представители силового ведомства вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины в дальнейшем планируют уменьшать российскую группировку для приближения Победы.

Уничтожение российских танков

9 апреля сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили российский танк Т-72, который из-за его внешнего вида в народе назвали "танком-черепахой".

Кроме того, 29 марта стало известно, что бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха уничтожили российский танк с помощью системы "Джавелин".