"У них є ще запас м'яса: у РФ "залізо" закінчиться раніше, ніж люди, — Дикий

За словами ветерана АТО, на початку війни українське командування помилялося, вважаючи, що на полі бою потрібно знищувати якомога більше особового складу противника.

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У росіян швидше закінчиться техніка, ніж людський ресурс. Про це розповів ветеран АТО, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв'ю"Укрінформу".

За його словами, на початку війни українське командування помилялося, вважаючи, що на полі бою потрібно знищувати якомога більше особового складу противника. Навіть через 500 тисяч осіб втрат росіянам все одно.

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"Вони ж не москвичів з офісу набирають, розумієте? А ми про Росію судили саме за Москвою і Пітером. А виявилося, страшне чорне замкаддя, за московською кільцевою дорогою, воно зовсім інше. Воно інше і за якістю життя, і, відповідно, за його цінністю", — зазначив Дикий.

За його словами, армія РФ уже пройшла пік своєї могутності. Україна повинна знищувати більше ворожої техніки.

"Орків усе ж таки ще на кілька років такої війни вистачить. А от заліза в них уже не на кілька років. ... Тобто реально в них є ще запас м'яса. А от коли м'ясо залишиться без "заліза" — все, воно беззахисне", — сказав Дикий.

Він також зазначив, що мобілізаційний ресурс у росіян великий, проте якість цих людей деградує.

"Це вже не просто те, що ми називаємо "гарматним м'ясом", тому що м'ясо теж буває різних сортів. ... Також їхнє слабке місце — це протиповітряна оборона. Всього ППО РФ вистачило на Москву, на лінію фронту, яка дійсно насичена дуже густо, і на півострів Крим. До речі, з Кримом цікаво насправді. Крим перетворився на нову Чорнобаївку для їхньої ППО. Воно туди приїжджає вмирати", — заявив Дикий.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, як спека впливає на ведення бойових дій. За словами представника ОСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, через високу температуру легше запалюється трава під час обстрілів. Українські бійці не втрачають можливості "запалити снарядами противника".

Також майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що ЗС РФ можуть посилити бойові дії. За його словами, йдеться про Харківський і Куп'янсько-Лиманський напрямки, де росіяни мають намір просунутися до річки Оскіл. Сили оборони роблять усе для того, щоб плани противника провалилися.