"У них есть еще запас мяса: у РФ "железо" закончится раньше, чем люди, — Дикий

По словам ветерана АТО, в начале войны украинское командование ошибалось, считая, что на поле боя нужно уничтожать как можно большое личного состава противника.

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У россиян быстрее закончится техника, чем человеческий ресурс. Об этом рассказал ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий интервью "Укринформу".

По его словам, в начале войны украинское командование ошибалось, считая, что на поле боя нужно уничтожать как можно большое личного состава противника. Даже спустя 500 тысяч человек потерь россиянам все равно.

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Bild пишет о вытеснении ВСУ из Глыбокого на Харьковщине: OSINT-разведчики этого не подтверждают (карты)

"Они же не москвичей из офиса набирают, понимаете? А мы о России судили именно по Москве и Питеру. А оказалось, страшное черное замкадье, за московской кольцевой дорогой, оно совершенно другое. Оно другое и по качеству жизни, и, соответственно, по ее ценности", — отметил Дикий.

По его словам, армия РФ уже прошла пик своего могущества. Украина должна уничтожать больше вражеской техники.

"Орков все же еще на несколько лет такой войны хватит. А вот железа у них уже не на несколько лет. … То есть реально у них есть еще запас мяса. А вот когда мясо останется без "железа" — все, оно беззащитно", — сказал Дикий.

Он также отметил, что мобилизационный ресурс у россиян большой, однако качество этих людей деградирует.

"Это уже не просто то, что мы называем "пушечным мясом", потому что мясо ведь тоже бывает разных сортов. … Также их слабое место — это противовоздушная оборона. Всего ПВО РФ хватило на Москву, на линию фронта, которая действительно насыщена очень густо, и на полуостров Крым. Кстати, с Крымом интересно на самом деле. Крым превратился в новую Чернобаевку для их ПВО. Оно туда приезжает умирать", — заявил Дикий.

Напомним, в ВСУ рассказали, как жара влияет на ведение боевых действий. По словам представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, из-за высокой температуры легче воспламеняется трава во время обстрелов. Украинские бойцы не упускают возможности "зажечь снарядами противника".

Также майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ могут усилить боевые действия. По его словам, речь идет про Харьковское и Купянско-Лиманское направления, где россияне намерены продвинуться к реке Оскол. Силы обороны делают все для того, чтобы планы противника провалились.